В приморском порту арестовано судно, перевозившее автомобили из Японии

В порту Находка за долги по зарплате членам экипажа арестован теплоход "Иван Ползунов", принадлежащий Новосибирской государственной академии водного транспорта.

В Находкинскую транспортную прокуратуру обратились 10 членов экипажа теплохода. Деньги в сумме более 1 млн рублей морякам с июля 2013 года не выплачивает иностранный работодатель - компания Denston International S.A., зарегистрированная в Панаме.

Учебное судно "Иван Ползунов" приписано к порту Находка, в последнее время занималось перевозкой в Японию круглого леса, обратными рейсами доставляло в Приморье автомобили.

Оператором судна является компания "Румб", зарегистрированная в Находке.

"Иван Ползунов" арестован по решению Находкинского городского суда с целью обеспечения морского требования о взыскании заработной платы российским морякам и морального вреда в размере более 4 млн рублей. Определением суда пограничным и портовым властям запрещено оформление выхода "Ивана Ползунова" из порта Находка.

Теплоход "Иван Ползунов" построен в 1981 году, экипаж – 20 человек.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.