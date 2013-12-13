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В приморском порту арестовано судно, перевозившее автомобили из Японии

13 Декабря 2013, 11:34 | Приморье

В порту Находка за долги по зарплате членам экипажа арестован теплоход "Иван Ползунов", принадлежащий Новосибирской государственной академии водного транспорта.

В Находкинскую транспортную прокуратуру обратились 10 членов экипажа теплохода. Деньги в сумме более 1 млн рублей морякам с июля 2013 года не выплачивает иностранный работодатель - компания Denston International S.A., зарегистрированная в Панаме.

Учебное судно "Иван Ползунов" приписано к порту Находка, в последнее время занималось перевозкой в Японию круглого леса, обратными рейсами доставляло в Приморье автомобили.

Оператором судна является компания "Румб", зарегистрированная в Находке.

"Иван Ползунов" арестован по решению Находкинского городского суда с целью обеспечения морского требования о взыскании заработной платы российским морякам и морального вреда в размере более 4 млн рублей. Определением суда пограничным и портовым властям запрещено оформление выхода "Ивана Ползунова" из порта Находка.

Теплоход "Иван Ползунов" построен в 1981 году, экипаж – 20 человек.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: долги  авто  Япония  экспорт  судно  морские порты  перевозки  лес  арест 



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Комментарии

  • курсанты08:07, 14.12.2013#

    а какого хера оно не в мгу . курсантов учит . а барыганов катает . в мгу его срочно отдать . там и парусник у них есть

  • Псевдоним09:06, 14.12.2013#

    зарплата грошовая, в два раза меньше профсоюзных норм и ту не платят!якорь им в ж. . .

  • Псевдоним09:24, 14.12.2013#

    Учебное судно, принадлежит Новосибирской академии, возит лес и авто, работодатель в Панаме, оператор в Находке. То есть академии судно не нужно!Ну и бардак, извиняюсь за выражение. И никто этого "не замечает"!Выдавали все разрешения и проч. . Как минимум судно, предназначенное по проекту(!!!) для учебных целей, выполняет несвойственные ему функции "грузовика". А если, не дай бог, что случится?Только тогда вспомним, что пароход не предназначен для перевозки бревен, из-за чего затонул?Ищи-свищи в Панаме работодателя. Пора как с землей поступать:не используешь или используешь не по назначению-изъять в пользу государства. Да взыскать денег с владельца за нецелевую многолетнюю эксплуатацию с целью получения(кому ??), коммерческой выгоды.

  • мгу 12:55, 14.12.2013#

    давайте его сюда скорее

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