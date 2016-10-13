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В Приморье торговали правами на катера и лодки через Интернет
При мониторинге Интернета был выявлен сайт, пропагандирующий коррупцию. На ресурсе предлагалось за вознаграждение без обязательного обучения получить право на управление маломерным судном, а также дистанционно зарегистрировать транспорт в ГИМС МЧС.Находкинская транспортная прокуратура привела в исполнение требований законодательства о противодействии коррупции, об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Транспортный прокурор обратился в Находкинский суд с заявлением о признании информации запрещенной. Суд заявление прокурора рассмотрел и полностью удовлетворил. После вступления судебного решения в силу оно будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов в Единый реестр запрещенных доменных имен.
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