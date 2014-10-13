Последствия разлива нефти в Приморье ликвидированы

По состоянию на 12:00 13 октября 2014 года последствия разлива нефтепродуктов вблизи поселка Славянка Хасанского района Приморья ликвидированы.

По информации краевого учреждения по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в успешном завершении работ удостоверилась специальная комиссия.

«Комиссия в составе представителей Администрации Хасанского района, Славянского поселения, Главного управления МЧС России по Приморскому краю сегодня осмотрела береговую черту и водную акваторию в заливе Славянка. Загрязнений не обнаружено», - подчеркнули специалисты.

В ликвидации последствия чрезвычайной ситуации были задействованы силы и средства ЗАО «Востокбункер» - 12 человек, 3 судна.

Напомним, разлив нефти произошел 11 октября в бухте Круглой Хасанского района. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил своему заместителю Александру Лосю немедленно отправиться на место происшествия и возглавить расследование инцидента.

Побывав на месте инцидента, вице-губернатор подчеркнул, что в отношении нарушителей незамедлительно будут приняты жесткие меры наказания.

«Необходимо найти виновников аварии - капитана судна. Со стороны органов власти и правоохранительных органов должны быть приняты все меры по пресечению такой деятельности», - заявил он.

ZRPRESS.RU, Владивосток.