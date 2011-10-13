В Находке памятник Ленина, раскрашенный "в горошек" вандалами, приведен в порядок

В Находке приведен в порядок монумент Владимиру ЛЕНИНУ, пострадавший от рук вандалов. Виновные в правонарушении задержаны, наказание им будет определено в ближайшее время.

По горячим следам были найдены трое правонарушителей, совершивших антиобщественный поступок. Напомним, в ночь на 11 октября хулиганы раскрасили часть скульптурной композиции в желто-зеленые цвета с рисунком «в горошек». Дежурный наряд вневедомственной охраны задержал троих жителей Находки – 1982, 1985 и 1991 годов рождения.

По словам задержанных, раскрашивая памятник, они «хотели, чтобы люди, когда утром поедут на работу, улыбнулись, глядя на наши художества». Однако, как обстояло дело на самом деле, предстоит выяснить следствию. По крайней мере, назвать происшествие «шалостью подростков», как многие жители города предполагали, точно нельзя – самому младшему из задержанных исполнилось 20 лет, а старшему почти тридцать.

Материалы по этому делу сейчас готовятся службой участковых уполномоченных полиции и в ближайшие дни будут переданы в отдел дознания ОМВД.

Тем временем городские власти привели в порядок пострадавший монумент, возвышающийся в самом центре Находки. Один из элементов пришлось покрывать слоем краски, по цвету максимально приближенной к оттенку, который эта часть монумента имела до происшествия. Облик гранитной «ступеньки», на которой восседает запечатленный в камне вождь пролетариата, эта процедура практически не изменила. А вот высеченную на этом же камне подпись знаменитого российского скульптора Михаила АНИКУШИНА под двумя слоями краски теперь очень трудно рассмотреть. От того, как оценят ущерб, нанесенный общественному имуществу, будет определена и мера наказания вандалам.