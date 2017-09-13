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В Приморье экс-полицейский присвоил себе вещдоки на сумму более 4 млн рублей

13 Сентября 2017, 14:40 | Приморье

Часть своего незаконного дохода он успел легализовать, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Муниципальный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника ОМВД России по Ханкайскому районы. Работая в должности заместителя, фигурант присвоил себе бивни мамонта стоимостью 500 тыс. рублей и денежные средства в размере 3,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В суде установили, что подсудимый курируя расследование уголовного дела по факту незаконного перемещения через границу стратегически важных товаров присвоил вещественные доказательства по нему. Так, в нарушение законодательства он не конфисковал фрагменты бивней мамонта в доход государства, а подготовил фиктивные документы о якобы их уничтожении.

Кроме этого, он во время предварительного расследования другого уголовного дела, присвоил себе 3,6 млн рублей. Однако данные средства являлись вещественными доказательствами по делу и подлежали хранению. По результатам рассмотрения судом уголовного дела деньги должны были быть возращены их владельцу.

«Часть похищенных денежных средств в размере 810 тыс. рублей фигурант успел легализовать путем совершения сделки по приобретению автомобиля. С целью сокрытия факта покупки транспортного средства на незаконно полученные деньги он оформил машину на родственника», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

За совершение указанных преступлений Ханкайским районным судом был вынесен приговор, по которому подсудимого приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого ему назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

Иск прокурора края о взыскании с фигуранта 500 тыс. руб. в доход государства был удовлетворен в полном объеме. Приобретенная на похищенные денежные средства автомашина конфискована также в доход государства.

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Теги: коррупция  МВД  суд 



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