В приморском городе назначили нового начальника МВД

Им стал полковник полиции Вадим ТРУЩЕНКО, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В начале недели начальник УМВД России по Приморскому краю Николай АФАНАСЬЕВ во время рабочей поездки посетил отдел МВД России по г. Находке. Там он провел рабочее совещание и представил присутствующим нового руководителя городского МВД.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в ходе совещания Николай Афанасьев представил начальника отдела МВД России по городу Находке полковника полиции Вадима Викторовича Трущенко. Кроме этого, он проинформировал участников совещания об оперативной обстановке в Приморском крае, обратил внимание собравшихся на первоочередные задачи в деятельности органов внутренних дел.

Досье «ЗР»: Трущенко Вадим Викторович родился 17 июня 1974 года. В 1999 году окончил Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. В правоохранительных органах с 1992 года, когда был зачислен курсантом Красноярской специальной средней школы МВД СССР. С 1994 года следователь следственного отдела при отделе внутренних дел города Спасск-Дальний. С 2002 года старший следователь отделения по расследованию тяжких преступлений. В 2004 году назначен начальником отделения дознания. С2008 года заместитель начальника отдела - начальник следственного отдела. В сентябре 2011 года назначен начальником Межмуниципального отдела МВД РФ «Спасский». Награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени. За время службы в органах внутренних дел имеет 22 поощрения.