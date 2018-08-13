В Приморье появились качественные подделки денежных купюр

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД обращается с просьбой к приморцам бдительно относиться к поступающим к ним денежным средствам. В Приморье зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр достоинством в 5000 рублей с сериями и номерами вм 4784%%%, ав 5874%%%, аб 5793%%% и ба 6976%%%, а также АК 7335%%% и ЗБ 5393%%%. Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе - бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.

Подделки имеют качественное исполнение. Серийные номера содержат большое количество вариантов. По цветовым характеристикам фальшивки максимально соответствуют подлинным купюрам. На них присутствует магнитная полоса и водяные знаки, а так же перфорация, что затрудняет визуально определить фальшивую банкноту.

Отметим, что чаще всего подделки сбываются в вечернее и ночное время при плохом освещении, в обстановке, затрудняющей тщательный осмотр купюры.

В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть ваши подозрения.

• Купюра склеена из двух листов бумаги (оригинал не может иметь расслоений);

• Цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;

• Бумага менее эластичная, не имеет характерного хруста;

• Часто красители водорастворимые (если слегка намочить изображение на купюре и потереть пальцем, краситель расплывается);

• Размытость мелких деталей (защитных сеток, микроузоров);

• Рельефность текста «Билет Банка России» на лицевой стороне банкнот и меток для людей с ослабленным зрением имитирована тиснением с оборотной стороны.

В случае обнаружения поддельной денежной банкноты полицейские предлагают гражданам проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по телефону 02 (102 с мобильных) или 2490-491, 265-53-40.

При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и быть привлеченным к уголовной ответственности. До прибытия сотрудников полиции необходимо запомнить приметы гражданина или номер его машины!

Напоминаем, что изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток