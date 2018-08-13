Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности

В связи с выпадением большого количества осадков в Приморье силы и средства краевой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) приведены в повышенную готовность. Соответствующее распоряжение направлено в районы края.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, речь идет о южных и части центральных районов Приморья.

«Подготовлены дополнительные группы спасателей со средствами спасения на воде и всем необходимым для организации лодочных переправ», – сообщил директор учреждения Юрий Журавель.

Также распоряжение о повышенной готовности направлено в пожарные части Приморья – спасатели готовы подключиться к работам по необходимости.

Газета "Золотой Рог", Владивосток