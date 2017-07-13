Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
За информацию о его месте нахождения назначено денежное вознаграждение, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу АПК.
Инспекторы охотнадзора Анатолий БЕЛОВ и Николай ШАГОВ получили оперативную информацию о том, что в верховье реки Амба осуществляется незаконная охота. Там они решили устроить засаду. Во время задержания браконьера, он оказал сопротивление и на мотоцикле совершил наезд на сотрудника охотнадзора, чем оказал сопротивление, и вооружившись ножом скрылся в лесу.
«На месте происшествия остался мотоцикл, а также сломанное ружье нарушителя и два мешка. Инспекторам срочно пришлось покинуть место происшествия, так как одного из напарников нужно было доставить в больницу. В мешках браконьера оказались пара свежесрезанных пантов, мясо пятнистого оленя, а также ружье 12 калибра и два снаряженных картечью патрона», - рассказали в пресс-службе АПК
После того как инспекторы отправились в больницу через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако преступнику хватило этого времени, чтобы забрать свой мотоцикл и скрыться.
В прошлом году антибраконьерскими группами в Приморье проведено более двух тысяч рейдов, выявлено более 3 тыс. нарушений, изъято порядка 160 единиц огнестрельного оружия
Добавим, что за достоверную информацию, которая поможет в поимке преступника Центром «Амурский тигр» назначено денежное вознаграждение. Обращаться по телефону: 8 (423) 222-14-68 или на адрес электронной почты feb@amur-tiger.ru. Центр гарантирует конфиденциальность.
.Иван КРЫШАН
Новости тематики
- В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
- Наркотики отравляют жизнь
- В Приморье группу мошенников подозревают в хищении 15 млн рублей
- В Приморье адвокат, используя доверительное отношения своих клиентов, украл 1,5 млн рублей
- Рыбак в Приморье попал в суд за то, что неправильно ловил корюшку
- В Приморском крае полиция изъяла партию синтетических наркотиков массой свыше 15,5 кг
- В Приморье бывшая глава сельского поселения причинила ущерба на 13 млн рублей
- В Приморье у предпринимателя изъяли 40 кг морепродуктов
- В Приморье работница банка выдала данные счетов детей-сирот
- В Приморье бывший полицейский присвоил себе вещественные доказательства
Новости раздела
- В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
- Наркотики отравляют жизнь
- Отдых у моря таит опасность
- В Приморье группу мошенников подозревают в хищении 15 млн рублей
- В Приморье адвокат, используя доверительное отношения своих клиентов, украл 1,5 млн рублей
- Рыбак в Приморье попал в суд за то, что неправильно ловил корюшку
- В Приморском крае полиция изъяла партию синтетических наркотиков массой свыше 15,5 кг
- В Приморье лесорубы нарубили на 270 тыс. рублей ущерба
- В Приморье бывшая глава сельского поселения причинила ущерба на 13 млн рублей
- В Приморье у предпринимателя изъяли 40 кг морепродуктов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новая ТОР "Южные Курилы" будет создана на Дальнем Востоке
- Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Хабаровском крае в сентябре
- Туристический бизнес на Дальнем Востоке получит налоговые льготы
- Отдых у моря таит опасность
- Во Владивостоке склады таможен переполнены автомобилями, ожидающими установки кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- Владивосток возвращает себе память
- Приморье лидирует по количеству инвестпроектов для ВЭФ-2017
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- В Приморье между предприятиями поделили более 4000 тонн крабовых квот