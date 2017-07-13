В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов

За информацию о его месте нахождения назначено денежное вознаграждение, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу АПК.

Инспекторы охотнадзора Анатолий БЕЛОВ и Николай ШАГОВ получили оперативную информацию о том, что в верховье реки Амба осуществляется незаконная охота. Там они решили устроить засаду. Во время задержания браконьера, он оказал сопротивление и на мотоцикле совершил наезд на сотрудника охотнадзора, чем оказал сопротивление, и вооружившись ножом скрылся в лесу.

«На месте происшествия остался мотоцикл, а также сломанное ружье нарушителя и два мешка. Инспекторам срочно пришлось покинуть место происшествия, так как одного из напарников нужно было доставить в больницу. В мешках браконьера оказались пара свежесрезанных пантов, мясо пятнистого оленя, а также ружье 12 калибра и два снаряженных картечью патрона», - рассказали в пресс-службе АПК

После того как инспекторы отправились в больницу через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако преступнику хватило этого времени, чтобы забрать свой мотоцикл и скрыться.

В прошлом году антибраконьерскими группами в Приморье проведено более двух тысяч рейдов, выявлено более 3 тыс. нарушений, изъято порядка 160 единиц огнестрельного оружия

Добавим, что за достоверную информацию, которая поможет в поимке преступника Центром «Амурский тигр» назначено денежное вознаграждение. Обращаться по телефону: 8 (423) 222-14-68 или на адрес электронной почты feb@amur-tiger.ru. Центр гарантирует конфиденциальность.

.Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток.