У «приморских партизан» скоро суд

Расследование уголовного дела в отношении группы лиц из Кировского района, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, подходит к концу, сообщает primamedia.ru. Как говорится в официальном сообщении Следственного комитета РФ, Александр и Вадим КОВТУНЫ, Роман САВЧЕНКО, Максим КИРИЛЛОВ, Владимир ИЛЮТИКОВ и Александр НИКИТИН в зависимости от роли каждого обвиняются в бандитизме, незаконном обороте оружия, в трех эпизодах убийства, в четырех эпизодах разбоя, похищении документов и прочем.

По версии следствия, в 2009 году братья Ковтун совместно со своим знакомым Андреем Сухорадой с целью завладения чужим имуществом создали вооруженную группу. С февраля по май 2010 года члены банды совершили ряд вооруженных нападений на сотрудников милиции, двое из которых были убиты. При этом похищены служебное оружие милиционеров, автомобили, удостоверения, деньги и другое имущество.

Кроме того, удалось установить причастность членов банды к совершению в сентябре 2009 года убийства четырех местных жителей и поджога автомобиля одного из потерпевших.