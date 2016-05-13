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Гражданин КНР пытался в кармане вывезти кости тигра из Приморья в Китай

13 Мая 2016, 17:43 | Приморье

В Приморье Уссурийская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина Китайской Народной Республики, пытавшегося вывезти из России кости амурского тигра, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Центра «Амурский тигр».

В ходе таможенного контроля на двустороннем автомобильном пункте пропуска (ДАПП) Марково Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни у гражданина КНР, следовавшего из России в Китай, были обнаружены незаявленные и незадекларированные в установленном порядке товары – фрагмент кости, расколотый на четыре части, общим весом 66 грамм. Кости были обнаружены в карманах одежды гражданина Китая.

Согласно заключению Экспертно-криминалистической службы Владивостока и специалистов Центра «Амурский тигр», фрагменты кости принадлежат одной особи амурского тигра. В отношении гражданина КНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и начато расследование. Если будет доказана вина гражданина, то ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

«Пока нельзя раскрывать все обстоятельства задержания гражданина, чтобы не помешать расследованию. Тем не менее стоит отметить, что «бытовая» контрабанда, когда граждане везут незначительное количество запрещённого «товара», зачастую для личного потребления, очень трудно вскрываема. Поэтому стоит отметить хорошую работу сотрудников таможни причастных к вскрытию данного преступления. Действующее законодательство предусматривает за контрабанду серьезное наказание, и это стоит помнить, как гражданам, осуществляющим провоз запрещенных «товаров», так и содействующим им, которых зачастую используют как курьеров уверяя, что за данные деяние не предусмотрено наказание», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Отметим, что для частей тела амурского тигра независимо от их размера действует особый порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза. Амурский тигр (Panthera tigris altaika) включен в Приложение I СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года). За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных предусмотрена уголовная ответственность по ст. 226.1 УК РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: уголовное дело  кости  таможня  экология  амурский тигр 



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