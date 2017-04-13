В Приморье трое школьников не дали лесному пожару перейти на дачи

Они тушили пламя подручными средствами, ожидая прибытия пожарных, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В приморском поселке Штыково Шкотовского района, 1 апреля на склоне сопки горела сухая трава. По словам свидетелей, день был очень ветреным, и пламя стало подходить к дачным участкам, тем самым создавая угрозу частному жилому сектору. Одними из очевидцев происходящего стали трое школьников, оказавшихся счастливой случайности рядом с местом происшествия.

«Моментально осознав, всю опасность происходящего Витя Медовский, Слава Яровенко и Родион Ващенко незамедлительно бросились тушить огонь подручными средствами. На склоне сопки ребята как могли, боролись с огнем, используя ветки и палки, а также топча ногами горевшую кромку лесного массива. Ребята не растерялись и не испугались огня, не жалея своих личных вещей дети тушили пламя до прибытия пожарных, не допустив распространения пламени на рядом находящиеся постройки», - сообщили в ведомстве.

Дети сами вызвали пожарную охрану, опасаясь того, что самостоятельно не смогут потушить огонь. Прибывшие на место происшествия огнеборцы отправили ребят домой, поскольку уже смеркалось, и далее уже самостоятельно потушили огонь.

Во вторник, 12 апреля в здании школы № 15 на торжественной линейке герои, участвовавшие в тушении пала, были награждены грамотами и сладкими подарками. Директор учебного заведения Галина Ожерельева, начальник 40-й пожарной части Сергей Олифер, а также врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Шкотовского муниципального района Наталья Александрова выразили искреннюю благодарность маленьким спасателям.

«От всей души хочу поблагодарить этих троих юных и самоотверженных ребят, которые прониклись происходящим и, бросив все, вступили в борьбу с огненной стихией. Очень приятно видеть, что у нас растут такие неравнодушные дети. Возможно, когда ребята вырастут, то они пополнят ряды сотрудников МЧС России и мы будем этому несказанно рады», – добавила врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Шкотовского муниципального района Наталья Александрова.

Иван КРЫШАН.