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В Приморском крае в отношении полицейского возбудили уголовное дело
Полицейский предоставлял личную информацию о гражданах, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
По версии следствия, с ноября 2016 года по март 2017 года подозреваемый, желая приукрасить свое должностное положение и в последующем получить взаимную услугу от специалиста собственной безопасности в одном из сетевых магазинов бытовой техники, дал указание подчиненным сотрудникам воспользоваться банком данных региональных органов внутренних дел и собрать сведения на 26 граждан на предмет наличия в их отношении информации компрометирующего характера, в том числе и наличие судимости.
«Информация необходима была для рассмотрения целесообразности трудоустройства граждан в сетевой магазин бытовой техники, а также возможной мотивации отказа», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД России по Пограничному району. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями.
В результате преступных действий подозреваемого, связанных с получением и распространением служебной информации органов внутренних дел, нарушены права и законные интересы 26 граждан, регламентированные ст. ст. 23, 24 Конституции РФ и ч. 1 ст. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражей.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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