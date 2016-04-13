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Владелец ломбарда разнообразил бизнес продажей героина
Решением Первореченского районного суда г. Владивостока к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорен житель пос. Заводское г. Артема, признанный виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Судом установлено, что гражданин К., 1976 г. рождения, осенью 2013 года осуществлял сбыт наркотического средства - героин в Первореченском районе г. Владивостока. Факт сбыта героина в крупном размере в помещении ломбарда на ул. Бородинской, где К. являлся учредителем, задокументировали сотрудники наркоконтроля. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий наркоторговец был задержан, а по месту его работы проведен обыск, в результате которого обнаружен тайник, где К. хранил героин и приспособления для его фасовки.
В 2006 году К. уже привлекался органами наркоконтроля к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и оружия, однако после освобождения из мест лишения свободы продолжил вести преступную деятельность. Будучи условно-досрочно освобожденным и находясь на учете в психоневрологическом диспансере г. Артема, мужчина смог получить разрешение на приобретение и ношение оружия, которое у него было изъято при обыске в автомашине. По представлению следственных органов Управления ФСКН России по Приморскому краю незаконно полученные разрешения аннулированы, а изъятое оружие уничтожено.
Суд, оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, общественную опасность и тяжесть преступления, назначил наказание, связанное с реальным лишением свободы. Приговор в отношении осужденного вступил в законную силу.
Информация предоставлена группой информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.
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