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В Приморье перед судом предстанет создатель фирмы-однодневки
По версии следствия, фигурант совершил преступления за денежное вознаграждение, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Уссурийской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на Л., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
По версии следствия, преступление совершено местным жителем за денежное вознаграждение. Так, за 10 тыс рублей он согласился на предложение лица (уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство), предоставить свой паспорт для образования юридического лица.
Получив пакет документов, необходимых для создания юридического лица, фигурант обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы, где предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и документы о создании общества с ограниченной ответственностью «Содружество-ДВ» для государственной регистрации указанного юридического лица.
При этом он не имел намерений заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного общества. На основании предоставленных документов в апреле 2015 года данное общество было зарегистрировано, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика.
Единственным учредителем и руководителем этой фирмы выступил фигурант. Сведения о создании юридического лица были внесены в единый государственный реестр юридических лиц и он получил свидетельство о регистрации.
В этот же день фигурант передал все документы лицу, попросившему его об услуги оформить фирму на подставное лицо, получив от того вознаграждение.
Материалы уголовного дела направлены прокурором в суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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