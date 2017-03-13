www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.13 р. 100 JPY: 51.59 р.
EUR: 63.27 р. 10 CNY: 85.58 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Экономика
Распечатать

В Приморье перед судом предстанет создатель фирмы-однодневки

13 Марта 2017, 12:35 | Приморье

По версии следствия, фигурант совершил преступления за денежное вознаграждение, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Уссурийской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на Л., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

По версии следствия, преступление совершено местным жителем за денежное вознаграждение. Так, за 10 тыс рублей он согласился на предложение лица (уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство), предоставить свой паспорт для образования юридического лица.

Получив пакет документов, необходимых для создания юридического лица, фигурант обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы, где предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и документы о создании общества с ограниченной ответственностью «Содружество-ДВ» для государственной регистрации указанного юридического лица.

При этом он не имел намерений заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного общества. На основании предоставленных документов в апреле 2015 года данное общество было зарегистрировано, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика.

Единственным учредителем и руководителем этой фирмы выступил фигурант. Сведения о создании юридического лица были внесены в единый государственный реестр юридических лиц и он получил свидетельство о регистрации.

В этот же день фигурант передал все документы лицу, попросившему его об услуги оформить фирму на подставное лицо, получив от того вознаграждение.

Материалы уголовного дела направлены прокурором в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: мошенничество  прокуратура 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru