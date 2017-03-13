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Приморцев возмутило качество ярмарочных продуктов

13 Марта 2017, 11:47 | Приморье

В приморское Управление Россельхознадзора поступила жалоба от посетителя продуктовой ярмарки, которая проходит на центральной площади поселка Тавричанка, на недопустимые условия реализации продуктов. В частности, речь шла о мясном прилавке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«У продавца мяса с автобуса «Тойота Хайс» мясо выложено на грязном столе, продавщица работает без перчаток, в грязном фартуке и курит тут же, вместе с водителем», - говорится в заявлении. «На мою просьбу представить документы, подтверждающие качество продукции, было отказано. Ветеринарные печати на тушах свинины отсутствовали, а сами туши были накиданы на грязный пол в микроавтобусе, который явно не подходит для перевозки парной свинины», - рассказывает покупатель.

На обращение приморца отреагировали и инспекторы Россельхознадзора, и сотрудники ОМВД РФ по Надеждинскому району. Проверка показала, что у продавца действительно нет ветеринарных сопроводительных документов на реализуемое мясо, соответственно   индивидуальный предприниматель нарушил законы «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ветеринарные правила.

Две свиные туши весом 120 кг на общую стоимость 32400 рублей сотрудники полиции арестовали и до конца административного разбирательства поместили на изолированное хранение.  Как показывает практика, исход дела будет тривиальным: предприниматель будет оштрафован за нарушение действующего законодательства и получит предписание на утилизацию или уничтожение продукции неподтвержденного качества.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: статья  о качестве и безопасности пищевых продуктов  арест  продукты  качество  закон  о ветеринарии  полиция  ярмарка  Россельхознадзор 



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Комментарии

  • Nim12:02, 13.03.2017#

    "получит предписание на утилизацию". . . Ню-ню! Продаст в другом месте - вот и вся утилизация. Ну если, конечно, его мясо ему отдадут вместе с предписанием.

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