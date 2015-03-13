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В Приморье разыскивают пропавшую девочку
12.03.2015 г. в Дежурную часть МОМВД России «Дальнегорский» поступило сообщение от УУП Каблукова о том, что 06.03.2015 г. по адресу с.Каменка, ул. Партизанская, 15-1, ушла из дома Степанова Ярослава Александровна, 31.08.2004 г.р., и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Ранее из дома не уходила, на учете в ОУУП и ПДН не состоит, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.
Приметы: рост 120-130 см, худощавого телосложения, волос светло-русый, до плеч, глаза серые, косит на правый глаз. Была одета: шапка вязаная, белого цвета, пуховик стального цвета, светло-серая вязаная кофта, черная юбка, черные утепленные легинсы, ботинки зимние коричневого цвета.
При обнаружении несовершеннолетней сообщить по телефону 02, 8 42373 3-21-71.
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