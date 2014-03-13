В Приморье началась масштабная артподготовка. К Украине она отношения не имеет?

Приморцы сразу же связали армейские учения с ситуацией на Украине. Но военные заверяют, что учения носят плановый характер.

Масштабный полевой выход артиллерийских подразделений Пятой общевойсковой армии начался 12 марта на Сергеевском военном полигоне под Уссурийском (Приморский край), информирует пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"На учениях пройдут стрельбы по одиночным и групповым целям из самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", "Акация" и "Гиацинт". А также - из реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и минометных комплексов "Сани", - информирует пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Всего в учениях задействованы более 1,7 тыс. военнослужащих, около 300 средств артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

Полевые выходы заканчиваются в начале апреля. До конца учений артиллеристам предстоит выполнить более 250 упражнений различной сложности.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.