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В Приморье исключено из оборота свыше 50 тонн рыбы сомнительного качества
ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ZRPRESS. Прокуратурой города Владивостока и Россельхознадзором во Владивостоке на крупной контейнерной площадке обнаружено и исключено из оборота свыше 55 тонн потенциально опасной для здоровья потребителей рыбной продукции.
В ходе проверки расположенной по проспекту 100-летия Владивостока крупной контейнерной площадки, сотрудниками прокуратуры города Владивостока и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в нескольких рефрижераторных контейнерах было обнаружено хранение 55,6 тонн мороженной рыбной продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям, требованиям о качестве и безопасности.
Так, проверяющими обнаружено 52,4 тонны камбалы, 1298 килограммов горбуши, 895 килограммов нерки, на которые полностью отсутствовали удостоверения качества и безопасности, а также ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией лабораторных исследований. Ещё 1056 килограммов молок лососёвых пород рыб хранились с просроченным сроком хранения.
В настоящее время вынесенным предписанием Россельхознадзора вся потенциально опасная продукция исключена из оборота, материалы проверки находятся в прокуратуре города Владивостока, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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