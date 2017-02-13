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В Приморье перед судом предстанет 29-летний мужчина за заказ сильного протеина
Ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе МОМВД России «Лесозаводский».
В Лесозаводске следователем отдела полиции окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации и незаконном сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.
Установлено, что 29-летний житель Лесозаводска с целью дальнейшего сбыта посредством сети Интернет произвел заказ в Республике Беларусь таблеток и порошкообразного вещества, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, для увеличения мышечной массы. Медицинских показаний к применению указанных средств мужчина не имел.
В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками наркоконтроля, обвиняемый попытался незаконно сбыть сильнодействующие вещества. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Мужчина был задержан, вещество изъято.
При проведении обыска по месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты препараты, содержащие сильнодействующие вещества, в крупном размере.
Возбуждено уголовное дело поч.1 ст. 226.1 УК РФ, незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ и ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 234 УК РФ, покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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