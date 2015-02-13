Судебного пристава наказали за то, что он не стал возбуждать дело против своего начальника

В отдел судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа поступил исполнительный документ - постановление по делу об административном правонарушении в отношении местного жителя о привлечении его к административной ответственности и назначении административного наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, пишет деловая газета «Золотой Рог».

При этом лицом, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство, оказался руководителем судебного пристава-исполнителя ОСП района, которому передали на рассмотрение эти документы. По результатам проверки, подчиненным вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 63 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и ст. 12 Федерального закона «О судебных приставах» судебный пристав-исполнитель не может участвовать в исполнительном производстве и подлежит отводу, если он подчинен сторонам исполнительного производства. При наличии оснований для отвода судебный пристав-исполнитель, обязан заявить самоотвод.

Федеральным законом «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

Этим же законом на государственного гражданского служащего возложена обязанность в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Между тем, в нарушение перечисленных норм действующего законодательства, получив исполнительный документ в отношении своего начальника, судебным приставом-исполнителем в создавшейся ситуации не заявлен самоотвод, а вышестоящее руководство не уведомлено о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

По факту выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и об исполнительном производстве прокуратурой внесено представления главному судебному приставу УФССП России по Приморскому краю. На постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства прокурором принесен протест, пишет газета «Золотой Рог».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.