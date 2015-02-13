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На приморского депутата и его сообщника заведено уголовное дело

13 Февраля 2015, 17:20 | Приморье

Депутат приморского Законодательного Собрания «со стажем» оказался в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщили газете «Золотой Рог» источники в Следственном управлении СКР по Приморскому краю, депутат ЗС ПК Руслан Маноконов подозревается в незаконном присвоении бюджетных средств на сумму более 1 млн рублей.

Как иногородний депутат, не имеющий жилья во Владивостоке, Руслан Маноконов имеет право на возмещение за счет бюджета расходов, связанных с арендой жилплощади в краевом центре. По версии следствия, Маноконов заключил договор аренды с фиксированной ежемесячной платой, а затем предоставлял в аппарат краевого парламента расписки от «арендодателя» за получение средств. Эти расписки становились основанием для получения компенсации, общая сумма которой, начиная с января 2012 года по ноябрь 2014 года, составила более 1 млн рублей.

Однако, как выяснилось в ходе доследственной проверки, сам депутат в данной квартире фактически не проживал. До сентября 2013 года там жил собственник жилья, который впоследствии сдал квартиру в аренду повторно, но уже другому человеку, после чего это помещение использовалось для размещения частного детского сада. Таким образом, возбуждено уголовное дело и в действиях депутата и его предполагаемого сообщника следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового, и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Добавим, что история о возможной схеме с получением средств за якобы «арендуемую» жилплощадь уже несколько месяцев обсуждается на одном из городских форумов. Однако официально данные о ходе следствия пока не преданы огласке.

Руслан Маноконов является депутатом ЗС ПК с 2006 года. В нынешнем созыве он занимает пост заместителя председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Входит в фракцию «Единая Россия». 

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: ЗС ПК  следствие  мошенничество  депутаты  приморье 



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Комментарии

  • Псевдоним16:02, 10.02.2015#

    Расстреливать как в Китае.

  • 55716:14, 10.02.2015#

    Однозначно расстреливать - что другим неповадно было !

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ16:13, 10.02.2015#

    Это только за ниточку поймали - дальше лучше

  • Псевдоним21:15, 10.02.2015#

    животновод самый натуральный!

  • Влад09:11, 25.02.2015#

    Вот истинное лицо Едрил, в этом их вся суть!!!

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