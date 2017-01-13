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Во Владивостоке по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело

13 Января 2017, 18:31 | Приморье

Если кто-либо обладает любой информацией по поводу случившегося, просьба помочь следствию и обратится в следственный отдел по Первореченскому району г. Владивостока СУ СКР по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 1 А, кабинет №217, к старшему следователю - Марченок Анне Владимировне: тел. 8-967-957-06-32, 8(423) 243-38-74 либо в полицию.

В среду, 28 декабря 2016 года в период времени с 21 часа 00 минут до 24 часов 00 минут из офиса компании на улице Русская, 41 в городе Владивостоке ушел Турнаев Анатолий Александрович, 20.10.1964 года рождения. До настоящего времени местонахождение его не установлено, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю.

С учетом того, что мужчина не высказывал намерения выехать за пределы г. Владивостока Приморского края, при проверке мест возможного нахождения Турнаева, он не обнаружен, имеются основания полагать, что в отношении него могло быть совершено особо тяжкое преступление – убийство. В связи с чем, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство.

Приметы потерпевшего: на вид 50 лет, рост 176 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волос седой, стрижка короткая, на шее имеются две «выпирающие» родинки (папилломы) телесного цвета с правой и левой стороны, имеется зубная металлокерамическая коронка белого цвета на верхнем переднем зубе. Был одет: в куртку темно коричневого цвета из искусственной кожи с капюшоном с меховой опушкой светло коричневого цвета, в джинсы синего цвета фирмы «Левайс», в пуловер из трикотажного материала темно синего цвета с орнаментом на груди в виде полосы темно синего, белого и серого цвета, в полуботинки с молнией по бокам черного цвета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: уголовное дело 



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