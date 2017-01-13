В Приморье работница ювелирного магазина предстанет перед судом за присвоение имущества

Всего ей удалось присвоить имущества на сумму более 880 тыс. рублей, теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Прокурором г. Находка утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работницы одного из ювелирных магазинов в г. Находка, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, присвоение, совершенное в крупном размере.

Следствием установлено, фигурантка дела, находясь на своем рабочем месте, в период с января 2015 года по апрель 2016 года похитила вверенный ей ювелирные изделия, а также денежные средства, передаваемые клиентами в кассу организации, на общую сумму 882 350 рублей 34 копейки.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором города в Находкинский городской суд для рассмотрения, по существу.

В рамках уголовного дела юридическим лицом (ювелирным магазином) заявлен иск к обвиняемой на сумму причиненного ущерба, который на сегодняшний день частично погашен.

Кроме того, на имущество обвиняемой, а именно на 0,25% доли в праве собственности на квартиру, наложен арест.

Иван КРЫШАН.