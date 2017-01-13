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В Приморье перед судом предстанут члены группы, занимавшейся кражами

13 Января 2017, 12:10 | Приморье

Участники группы действовали в различных районах Приморского края, за два года они похитили имущества на сумму более 2,5 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по Ханкайскому району.

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 9 жителей Приморского края, обвиняемых в серии краж, совершенных в составе организованной группы.

В ходе расследования уголовного дела установлено: в ноябре 2014 года ранее судимый 33-летний житель Хорольского района организовал преступную группу. К противоправной деятельности он привлек еще восемь жителей края в возрасте от 24 до 50 лет.

Так, обвиняемые путем свободного доступа на территории склада в селе Благодатное Хорольского района похитили канистры с гербицидами на сумму более 670 тысяч рублей и запчасти с трактора. После совершения первого преступления, в октябре 2015 года в селе Абрамовка Михайловского района обвиняемые похитили зерно сои общим весом 27 тонн на сумму свыше 720 тысяч рублей. В январе прошлого года злоумышленники проникли в помещение склада на территории Ханкайского района, откуда похитили 360 мешков с семенной соей весом 50 кг каждый и запчасти сельскохозяйственной техники. Потерпевшему был причинен особо крупный материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

На счету организованной группы также хищения сельскохозяйственной техники в Пограничном, Хорольском и Ханкайском районах края.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности и задержаны все участники организованной группы. Возбуждено уголовное дело.

Доказана причастность обвиняемых к 7 эпизодам противоправной деятельности, совершенным в составе организованной группы.

В ходе следствия ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме путем изъятия, похищенного в ходе выемок и обысков. Кроме того, был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 3,5 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения, по существу. Подсудимым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: уголовное дело 



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