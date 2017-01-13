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В Приморье генерального директора компании оштрафовали за нарушения закона
Он заплатил 15 тыс. рублей штрафа, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Прокуратура г. Находка провела проверку соблюдения ООО «Тясай» законодательства в области охраны труда по обращению одного из работников данной организации.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что работодатель направил работника (заявителя) на прохождение медицинского осмотра за личный счёт, более того, непрохождение последним медицинской комиссии, явилось причиной отстранения работника от работы, что в свою очередь противоречит требованиям закона.
Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Абзацем 12 ст. 212 Трудового кодекса РФ установлено, что работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров.
В связи с выявленными нарушениями заместителем прокурора города в отношении директора ООО «Тясай» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, не организация работодателем прохождения работниками предприятия медицинских осмотров.
Иван КРЫШАН.
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