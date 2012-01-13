В Приморском крае в суд направлено уголовное дело о преступлении в сфере долевого строительства

ВЛАДИВОСТОК, 13 января, ZRPRESS. Уссурийской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении Олега Ясянкина, обвиняемого в мошеннических действиях, совершенных с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Ипотечное агентство недвижимости Реал» - Ясянкин, действуя на основании доверенности от ООО «Ар Сей», заключил с гр-кой В. договоры долевого участия в долевом строительстве жилого дома «Радуга» со встроенными административными помещениями по ул. Агеева 52 в г. Уссурийске.

Получив от женщины 2 млн 410 тыс. рублей (под предлогом внесения платежа на счет ООО « Ар сей»), похитил указанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.