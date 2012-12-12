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Полиция Владивостока раскрыла тайну массового исчезновения ледобуров
В дознании отдела полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку расследуется дело по кражам ледобуров.
5 декабря руководитель организации оптовых продаж на ул. Бородинской сообщил полиции, что при проведении ревизии в складе готовой продукции выявлены недостача около 70 тысячи рублей и отсутствие 19 ледобуров. Руководитель предприятия подозревал что кто–то из подчиненных «не чист на руку».
Сотрудники полиции при расследовании дела обратили внимание на одного из кладовщиков предприятия. Молодой человек с небольшой заработной платой имел в личном пользовании два дорогостоящих сотовых телефона, а также вел образ жизни не соответствующий своему доходу. Хотя, по словам коллег, до августа 2012 года он постоянно занимал деньги на жизнь у других сотрудников.
При проведении оперативно–следственных мероприятий было установлено, что кладовщик, 27 летний мужчина в период с августа по декабрь 2012 года, тайно выносил из склада ледобуры и реализовывал их на остановках общественного транспорта за половину рыночной цены.
Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.1 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы до двух лет, сообщила ZRPRESS пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.
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