В Приморье перевернулся мазутовоз

На 15-м километре автодороги Рудная Пристань перевернулся мазутовоз КамАЗ, принадлежащий ООО «Синегорье», водитель получил ушибы. В результате аварии 9,4 тонны мазута вылилось на почву.

Пятно мазута растеклось по придорожному кювету примерно на 120 метров. Сейчас большая часть мазута убрана. Остатки засыпаны сорбентом и опилками. Опасности для населения, животных и растений нет. Однако с наступлением оттепели пятно может быть смыто вешними водами в находящийся рядом ручей.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».