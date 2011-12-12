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Дальнегорская «Бригантина» свернула паруса
12 Декабря 2011, 20:36 | Приморье
11 декабря в 17.47 местного времени на пульт пожарной охраны Дальнегорска поступило сообщение о пожаре в здании столовой, пристроенной к торговому центру «Бригантина». На момент возгорания в здании людей не было.
Благодаря оперативным действиям брандмейстеров в течение получаса удалось остановить распространение огня. В 22.25 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. В результате сгорели потолочное перекрытие, частично чердачное перекрытие здания, повреждено оборудование и оконные блоки.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Автор: Татьяна Курочкина
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