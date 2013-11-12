В Приморье задержан лидер ОПГ и его помощники

Полиция Приморья объявила о задержании лидера ОПГ и его троих ближайших помощников - руководителей двух преступных групп.

По данным полиции, 39-летний житель Уссурийска объединил под своим руководством две организованные преступные группы, непосредственными руководителями которых были трое ранее судимых жителей Владивостока. «Члены группы совершали вымогательства, разбойные нападения и грабежи, а также занимались незаконным оборотом наркотических веществ канабисной группы», - сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.