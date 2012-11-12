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В Приморском крае любитель горнолыжного спорта вырубил 1500 деревьев

12 Ноября 2012, 11:48 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ZRPRESS. В Приморье перед судом предстанет местный житель за вырубку леса под строительство лыжного спуска.

Прокуратурой Тернейского района Приморского края утверждено обвинительное заключение в отношении директора районной базы отдыха, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

По версии следствия, преследуя цель строительства лыжного спуска в районе Духовских озер Тернейского муниципального района, мужчина нанимал рабочих для осуществления рубки леса без разрешительных документов, предоставляя им необходимые для этого инструменты и технику.

В результате таких действий с ноября 2009 года незаконно вырублено более 1,5 тысяч сырорастущих деревьев различных пород, чем причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации в особо крупном размере на общую сумму 35 млн 162 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела прокурором района предъявлен иск о возмещении причиненного незаконными действиями ущерба на указанную сумму. С учетом этого в обеспечительных целях следствием приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемого (в т.ч. на его личные автомобили, жилые корпуса, дачные домики, земельные участки и др.).

В настоящее время уголовное дело направлено в Тернейский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила ZRPRESS Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

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