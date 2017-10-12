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В Приморье полицейские 5 км несли потерявшегося рыбака

12 Октября 2017, 14:00 | Приморье

Мужчина пошел на рыбалку, где потерял сознание из-за диабета, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В межмуниципальный отдел МВД поступило сообщение местной жительницы о том, что ее 46-летний знакомый ушел на рыбалку в район реки Иман и до настоящего времени не вернулся.

По информации, полученной от супруги потерявшегося мужчины, выяснилось, что ее муж более двадцати лет страдает сахарным диабетом. Женщина предположила, что ему стало плохо во время рыбалки и мужчина потерял сознание.

«Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры по организации поисковых мероприятий. Выяснилось, что разыскиваемого видели местные рыбаки, которые указали его примерное местоположение. Также стало известно, что больному диабетом мужчине стало плохо, и он не может передвигаться самостоятельно», - рассказали в пресс-службе краевого УМВД.

Как сообщили в ведомстве, мужчина был найден сотрудниками полиции в труднодоступном месте на берегу реки Иман в беспомощном состоянии вечером того же дня. Его местоположение не позволяло передвигаться на транспорте. Полицейские пять километров пронесли мужчину на носилках до трассы, откуда на служебном автомобиле он был доставлен в центральную городскую больницу города Дальнегорска для оказания неотложной медицинской помощи.

В настоящее время рыбак находится на лечении в краевой клинической больнице города Владивостока и идет на поправку. Угроза его жизни и здоровью миновала

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: МВД  диабет  поиск  рыбак 



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