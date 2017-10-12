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В Приморье ввели особый противопожарный режим

12 Октября 2017, 13:20 | Приморье

Распоряжение о введении подписал врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона, об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства края.

«Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований», – сообщили в ведомстве.

Руководителям городов и районов также рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», – заявил Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

«Привлекайте арендаторов лесных участков к этой работе. У них в договорах прописаны обязательства по недопущению пожаров, если они их не исполняют, значит нужно забирать у них эти участки, значит, они им не нужны, если на их территории ходит неизвестно кто и устраивает пожары», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трех миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», – уточнили специалисты.

С начала года оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

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Теги: МЧС  дикорос  пожар  тарасенко  лес 



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