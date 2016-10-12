В Приморье врача уволили за совет сходить в церковь вместо прививки от бешенства

Врач больницы Дальнегорска уволен за хамство, главный врач медучреждения получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", об этом заявил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков. Заместитель главы региона, курирующий здравоохранение, назвал случай в Дальнегорске вопиющим.

Напомним, что департамент здравоохранения Приморского края ранее организовал проверку по факту сообщения о том, что в больнице Дальнегорска пациентке, которую укусила бездомная собака, не сделали прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины, а после посоветовали сходить в церковь.

«На сегодняшний день мы провели тщательную проверку данного факта. На всей территории края вакцина от бешенства (сыворотка) имеется в наличие в учреждениях. Сбой в закупках, который произошел в Дальнегорской больнице, объяснению не поддается. У нас в абсолютных приоритетах доступность и качество оказания медицинской помощи, а значит удовлетворенность ею населения. В данной ситуации, ни о какой удовлетворенности мы говорить не можем», – акцентировал он.

Вице-губернатор сообщил, что врач, который допустил такое хамство в отношении пациента, уволен. Главный врач получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

По словам Павла Серебрякова, вакцина от бешенства уже поступила в Дальнегорский городской округ в нужном объеме.

«Вакцины достаточно, чтобы пациентка получила все плановые инъекции. Ее здоровью ничего не угрожает», – добавил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.