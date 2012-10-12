Некачественная курятина вернулась в Бразилию

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не допущен ввоз в Российскую Федерацию и, соответственно, дальнейшая реализация 24 тонн мяса птицы из Бразилии по причине его заражения опасным инфекционным заболеванием, которым является листериоз. В настоящее время опасная для здоровья партия возвращена обратно в Бразилию.

В ходе проведения государственного ветеринарного контроля за поступающей в Российскую Федерацию продукцией животного происхождения, специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в поступившем в порт Владивостока из Бразилии курином филе обнаружены бактерии, представляющие серьезную угрозу для здоровья потребителей.

Так, при проведении лабораторных испытаний поступившей пищевой продукции на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора обнаружены возбудители опасного инфекционного заболевания, которым является листериоз.

По информации отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в настоящее время контейнер с 24 тоннами недоброкачественной продукции на морском судне отправлен обратно в Бразилию.