В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)

Сегодня, 12 сентября, на трассе Владивосток - Артем, по направлению движения в сторону аэропорта произошло серьезное ДТП с участием такси. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на dps_vl.

По сообщениям очевидцев, водитель такси, передвигавшийся Toyota Prius, совершил столкновение с КАМАЗом, в результате чего погиб пассажир такси .

На место ДТП прибыли сотрудники полиции, медики и пожарные. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Видео.