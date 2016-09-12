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В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
12 Сентября 2016, 14:12 | Приморье
Сегодня, 12 сентября, на трассе Владивосток - Артем, по направлению движения в сторону аэропорта произошло серьезное ДТП с участием такси. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на dps_vl.
По сообщениям очевидцев, водитель такси, передвигавшийся Toyota Prius, совершил столкновение с КАМАЗом, в результате чего погиб пассажир такси .
На место ДТП прибыли сотрудники полиции, медики и пожарные. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Видео.
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