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За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
В Приморье двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет рыбачили в акватории озера Ханка, используя для ловли рыбы электроудочку. Правонарушителей задержали инспекторы дорожно-патрульной службы. Обнаружив в машине рыбу и электроудочку, полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу отдела полиции.Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Ханкайскому району.
Напомним, согласно Правилам рыбоводства, это орудие лова является запрещенным в Российской Федерации, так как позволяет массово истреблять водные биоресурсы.
Дознавателем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением электротока либо иных способов массового истребления водных животных).
Дознавателями проведен комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Доказана причастность обвиняемых к незаконной добыче водных биоресурсов.
В судебном заседании один из фигурантов уголовного дела свою вину признал полностью, второй все отрицал, отказавшись от дачи показаний.
Признав подсудимых виновными в совершении преступления, суд назначил им наказание в виде штрафа одному из рыбаков - 100 тысяч, второму - 130 тысяч рублей.
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