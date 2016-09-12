www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого

12 Сентября 2016, 12:00 | Приморье

В Приморье двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет рыбачили в акватории озера Ханка, используя для ловли рыбы электроудочку. Правонарушителей задержали инспекторы дорожно-патрульной службы. Обнаружив в машине рыбу и электроудочку, полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу отдела полиции.Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Ханкайскому району.

Напомним, согласно Правилам рыбоводства, это орудие лова является запрещенным в Российской Федерации, так как позволяет массово истреблять водные биоресурсы. 

Дознавателем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением электротока либо иных способов массового истребления водных животных).

Дознавателями проведен комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Доказана причастность обвиняемых к незаконной добыче водных биоресурсов.

В судебном заседании один из фигурантов уголовного дела  свою вину признал полностью, второй все отрицал, отказавшись от дачи показаний.

Признав подсудимых виновными в совершении преступления, суд назначил им наказание в виде штрафа одному из рыбаков - 100 тысяч, второму - 130 тысяч рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: штраф  рыбалка  ханка 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • novymarans17:05, 12.09.2016#

    Is your trading strategy a failure? Learn how to trade effectively and be successful in each trade you take. Learn the best technique in trading, google Superior Trading System.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:05, 15.09.2016#

    Зачетная фотка

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru