За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого

В Приморье двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет рыбачили в акватории озера Ханка, используя для ловли рыбы электроудочку. Правонарушителей задержали инспекторы дорожно-патрульной службы. Обнаружив в машине рыбу и электроудочку, полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу отдела полиции.Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Ханкайскому району.

Напомним, согласно Правилам рыбоводства, это орудие лова является запрещенным в Российской Федерации, так как позволяет массово истреблять водные биоресурсы.

Дознавателем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением электротока либо иных способов массового истребления водных животных).

Дознавателями проведен комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Доказана причастность обвиняемых к незаконной добыче водных биоресурсов.

В судебном заседании один из фигурантов уголовного дела свою вину признал полностью, второй все отрицал, отказавшись от дачи показаний.

Признав подсудимых виновными в совершении преступления, суд назначил им наказание в виде штрафа одному из рыбаков - 100 тысяч, второму - 130 тысяч рублей.