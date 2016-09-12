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Жители села Уборка поблагодарили спасателей-курсантов
За время своего пребывания в селе курсанты ДВПСА оказали помощь жителям более 100 частных домов
Жительница села Уборка Наталья Алексеевна ЯЧМЕНЬ написала слова благодарности начальнику Дальневосточной пожарно-спасательной академии г. Владивосток полковнику внутренней службы Алексею Аникееву. К ее письму присоединились и другие жители с. Уборка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Восстановили железный забор, помогли убрать много мусора… Освободили дом от мокрой мебели… Благодарим за оказанную работу», - написано в тексте письма Натальи Ячмень.
Также благодарственное письмо написала семья Ленивцевых, в тексте письма написано, что вода пришла 31 августа, и к вечеру поднялась выше подоконника. "У меня опустились руки, я не знал как нам с этим справиться, - писал глава семейства Анатолий Ленивцев - но помощь к нам пришла 7 сентября в лице курсантов ДВПСА. Мы и жители с. Уборка благодарят курсантов и офицеров академии за своевременную поддержку и оказанную помощь. Благодарят родителей и руководство учебного заведения, что воспитали парней - настоящими героями!"
Добавим, что с 2 сентября личный состав аэромобильной группировки ДВПСА в составе 49 человек проводил аварийно-восстановительные работы и оказание адресной помощи жителям села Уборка Чугуевского района.
Ежедневно курсанты осуществляли подворовой обход, разбирали завалы, которые образовались во дворах сельских домов после тайфуна, помогали местным жителям в уборке подворий и прилегающих территорий от ила и мусора. Также восстанавливали повреждённые стихией заборы и надворные постройки.
Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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