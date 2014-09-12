В уссурийском кафе посетителей кормили мясом неизвестного происхождения

Проверка уссурийского кафе «Исфара» Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявила типичное для мелких предприятий общепита нарушение ветеринарного законодательства – прием продукции животного происхождения неподтвержденного качества.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проведена внеплановая выездная проверка уссурийского предприятия общественного питания «Исфара», принадлежащего индивидуальному предпринимателю Светлане Больбух. Правда, фактическую деятельность по доверенности осуществлял Бободжон Раджабов. В ходе проверки было установлено, что на предприятии общественного питания принимали продукцию животного происхождения, на которую отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы. Всего в кафе было обнаружено 8 кг куриных субпродуктов, 21 кг свиного окорока, 10 кг куриных крыльев и 17 кг говядины.

Бободжон Раджабов в свою очередь пояснил, что не знал о необходимости принимать продукцию животного происхождения только с документами и обещал исправиться. Тем не менее, по факту нарушения Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области постановил признать Светлану Больбух, как официального владельца кафе, виновной в совершении административного правонарушения с наложением на нее штрафа.

ZRPRESS.RU, Владивосток.