Приморцы заметно реже стали пускаться во все тяжкие

В рамках предоставленных органам прокуратуры полномочий по осуществлению государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях прокуратурой края на постоянной основе анализируются основные характеристики состояния преступности на территории края. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Анализ основных характеристик состояния преступности показал, что за 6 месяцев 2015 года на территории Приморского края отмечается снижение на 10% числа зарегистрированных преступлений, что соответствует общероссийским и окружным тенденциям. Всего в крае зарегистрировано 22 тыс. 414 преступлений, в 2014 году - 24 тыс. 893.

Между тем, в сравнении с другими субъектами РФ, численность населения которых близка к численности населения в Приморье (1,94 млн. чел.), уровень преступности в крае, по-прежнему, является самым высоким - 1156,2 преступлений на 100 тыс. населения. Непосредственно от общего числа преступлений, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе (62 тыс. 207), 36% из них зарегистрировано в Приморском крае. Так, в Хабаровском крае при численности населения 1,34 млн человек - зарегистрировано 14 тыс. 425 преступлений, в Амурской области при численности 0,81 млн человек - зарегистрировано 8 тыс. 596 преступлений, в Сахалинской области на 0,49 млн. человек - 5 тыс. 174 преступления.

Третья часть от общего числа совершенных в Приморье преступлений за первое полугодие 2015 года зарегистрирована на территории краевого центра, что объективно объясняется количеством проживающих во Владивостоке граждан.

Наибольшее снижение количества зарегистрированных преступлений отмечается на территории Лазовского района - на 48% (со 125 в 2014 году до 65 в 2015 году), Спасского района - на 27,1% (с 428 до 312), Чугуевского района - на 22,6% (с 310 до 240), Надеждинского района - на 21,4% (с 700 до 550). Вместе с тем, в ряде районов края произошел рост преступности: в Яковлевском районе на 13,8% (с 145 в 2014 году до 165 в 2015 году), в г. Дальнегорске на 8,9% (с 436 до 475), в Ольгинском районе на 6,5% (с 92 до 98).

В истекшем периоде 2015 года отмечается снижение регистрации некоторых категорий преступлений. Так, на 8,7% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений (4 тыс. 795 против 5 тыс. 253 в аналогичном периоде прошлого года), на 49,4% снизилось число зарегистрированных убийств (126 против 249), на 33,3% число изнасилований (26 против 39), на 15% преступлений по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (346 против 407).

Как и ранее основная часть зарегистрированных на территории края преступлений связана с хищением чужого имущества (кражи, грабежи, разбои, мошенничество) и составила 51% (11437), при этом, отмечается снижение регистрации указанной категории преступлений на 14%.

За 6 месяцев текущего года в крае возросло количество выявленных преступлений коррупционной направленности на 6,9% (с 233 в 2014 году до 249 в 2015 году), на 37% возросла регистрация преступлений о взяточничестве с 81 до 111, из них получение взятки (ст. 290 УК РФ) - на 89,3% (53), дача взятки (ст. 291 УК РФ) - на 9,4% (58).

На 22,4% увеличилось количество выявленных преступлений, совершенных организованными группами - 120, при этом в ДФО и РФ отмечается снижение регистрации преступлений указанной категории, на 12,5% увеличилось число преступлений, совершенных преступными сообществами - 9.

В истекшем периоде 2015 года на территории края зарегистрировано 6 тыс. 900 преступлений, совершенных в общественных местах, что на 9,2% меньше показателя аналогичного периода 2014 года, при этом в ДФО и Российской Федерации отмечается увеличение преступлений указанной категории.

На 3,5% увеличилась раскрываемость преступлений и составила 51,8%, однако этот показатель, по-прежнему, существенно ниже, чем в ДФО и Российской Федерации. Кроме того, снижена раскрываемость отдельных категорий и видов преступлений: разбоев на 9,7% (с 81% до 71,3%), тяжких и особо тяжких преступлений на 0,6% (с 49,3% до 48,7%), мошенничеств - на 4,6% (с 35,2% до 30,6%). Всего раскрыто на 1,6% преступлений меньше, чем в прошлом году - 11035 (ДФО: -1,2%, РФ: +2,3%).

Общий ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) значительно увеличился и составил 8 млрд 149 млн 329 тыс. рублей, что на 155,9% больше показателя прошлого года.

В текущем году увеличился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений (с 21,1% до 21,4%), зарегистрировано 4 тыс. 795 преступлений указанной категории. При этом на 5,4% отмечается снижение регистрации превентивных преступлений (с 2104 до 2223), своевременное выявление которых органами внутренних дел составляет основу профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

На 2,8% снизилось число зарегистрированных преступлений экономической направленности - 694. При этом, более трети таких преступлений (238) составляют отмеченные ранее преступления коррупционной направленности, а также преступления, связанные с обнаружением поддельных денежных купюр.

Кроме того, отмечается снижение на 11,5% преступлений экономической направленности, связанных с лесодобывающей промышленностью (23 преступления), на 66,7% преступлений, связанных с незаконным оборотом водно-биологических ресурсов (4 преступления). На 53,6% сократилось число преступлений, связанных с ЖКХ (13 преступлений).

Отмечается также снижение количества преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений на 31,4% (234 преступления).

Анализируя состояние преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо отметить, что регистрация данных преступлений увеличилась на 10,1% (с 2408 на 2651). При этом наибольший рост регистрации преступлений указанной категории отмечен в Ленинском районе г. Владивостока - на +80% (с 195 до 351), Ольгинском районе - на +75% (с 4 до 7), Октябрьском районе - на +63,2% (с 19 до 31), Яковлевском районе - на +62,5% (с 8 до 13), число зарегистрированных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов увеличилось на 24,7% (с 1072 до 1337). Одновременно с этим возросло количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсического опьянения на 43% (369).

Проведенный анализ свидетельствует об имеющихся позитивных тенденциях в борьбе с преступностью в Приморском крае. Между тем, отмечаются и негативные моменты, обусловленные в том числе недостаточной организацией работы правоохранительных органов по взаимодействию следователей и дознавателей с оперативными подразделениями, а также отсутствием надлежащего ведомственного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников.

Указанные проблемы и недостатки в деятельности органов правоохраны находятся на постоянном контроле прокуратуры края. Осуществление надзора за соблюдением законности, координирующей роли в вопросах противодействия преступности и раскрываемости преступлений в Приморье остаются приоритетными в деятельности региональной прокуратуры.

Сергей ЛУБЕНЕЦ, начальник управления правовой статистики прокуратуры Приморского края. Газета «Золотой Рог», Владивосток.