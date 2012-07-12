Так не доставайся же ты никому!

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля, ZRPRESS. Судебными приставами Пограничного района Приморского края возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина З. в пользу Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» задолженности по оплате коммунальных услуг в размере свыше 8 000 рублей и возмещение расходов по госпошлине – 400 руб.

Однако гр. З. проигнорировал требование судебного пристава об исполнении решения суда. В ходе очередного визита по месту жительства должника, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста на имущество - телевизор, DVD – плеер, музыкальный центр, компьютер и цветной принтер, которые были оставлены должнику на ответственное хранение. Также гр. З. был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ - растрата, отчуждение, сокрытие и незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту.

В свою очередь, не желая расставаться со своим имуществом, мужчина уничтожил технику, сломав ее и выбросив в мусорный бак.

На основании данных фактов в отношении гражданина З. было возбуждено уголовное дело по статье 312 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

«Золотой Рог».