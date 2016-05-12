В районе Приморья, где будут раздавать "дальневосточные гектары", орудовала крупная банда

В ходе комплекса оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Управления ФСКН России по Приморскому краю пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществлявших поставку наркотических средств каннабисной группы из Ханкайского района Приморского края и их дальнейший розничный сбыт на территории г. Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе операции задержано восемь подозреваемых, почти все жители краевого центра в возрасте от 21 до 36 лет, ранее не судимые, при этом все потребители наркотиков каннабисной группы. По версии следствия, среди задержанных есть организатор, изготовители и наркосбытчики. Подозреваемые доставляли наркотические средства из Ханкайского района Приморья с целью дальнейшего массового сбыта во Владивостоке. Один из задержанных с высшим юридическим образованием руководил отделом закупок в МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа города Владивостока», другой является гражданином Грузии.

Обыски и задержания проведены одновременно по 5 адресам их проживания на улицах Кузнецова, Каплунова, Интернациональная и Бестужева. Всего изъято свыше 70 граммов гашишного масла, а также более 10 граммов гашиша и смеси табака с гашишным маслом. Еще одного участника группы наркополицейские задержали в аэропорту Владивостока по прибытии из Таиланда.

Лидер группы также попытался организовать канал контрабандной поставки гашишного масла в Республику Корея воздушным транспортом. В результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля и Дальневосточной оперативной таможни в аэропорту Владивостока при посадке на рейс «Владивосток-Пусан» задержана девушка-наркокурьер – жительница г. Артема, 1992 г. рождения при попытке вывезти из РФ наркотик в своем багаже. Партия гашишного масла весом более 100 граммов была тщательно замаскирована под предмет личного пользования.

В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое его соучастников находятся под домашним арестом, остальные на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

По фактам контрабанды и совершенных участниками группы сбытов наркотических средств возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время соединены в одно производство. Ведется следствие.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.