В Приморье остановлено нелегальное строительство трех баз отдыха

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. На побережье озера Ханка, которое является самым крупным пресноводным водоёмом на Дальнем Востоке, остановлено сразу три нелегальных строительства туристических баз отдыха.

Россельхознадзором в отношении владельцев земельных участков затеявших нелегальные строительства возбуждено три дела об административном правонарушении.

При обследовании земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на побережье озера Ханка, которое является самым крупным пресноводным водоёмом на Дальнем Востоке, включая территорию таких крупных стран, как Китай, Вьетнам, Индонезия, Монголия, специалистами земельного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлено сразу три случая нелегального строительства туристических баз отдыха на землях сельхозназначения.

Причём все три стройки располагались в окрестностях села Владимиро-Петровка Ханкайского района Приморского края. На момент обследования сельскохозяйственных участков строительные работы ещё не успели преодолеть нулевой цикл строительства – на всех трёх участках интенсивно велись земляные работы, работала тяжёлая землеройная техника.

Так, на принадлежащем Илье Черторинскому земельном участке площадью 4275 квадратных метра 320 квадратных метров уже было отсыпано скальным грунтом, что привело к перекрытию и уничтожению верхнего плодородного слоя.

На втором земельном участке, площадь которого составила 1,5 гектара сельхозугодий, уничтожению скальным грунтом подверглось 1440 квадратных метров. Владельцем участка является Игорь Величко.

Но наибольший масштаб строительный беспредел мог приобрести на третьем участке, принадлежащем жителю Владивостока Андрею Бабакову (предыдущие участки принадлежат жителям Ханкайского района). Здесь, на участке в три гектара тяжёлой землеройной техникой уже снято 1,5 гектара верхнего плодородного слоя. Судя по всему, здесь должна была появиться самая крупная из трёх туристических баз отдыха.

Причём, что самое интересное, все три попавших под строительство участка, согласно разрешительным документам на них, должны были использоваться исключительно для ведения личного подсобного хозяйства и выращивания сельскохозяйственной продукции, например таких культур как огурцы, помидоры, картошка и т. д. Документы, подтверждающие перевод используемых под строительство участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, позволяющие использовать их в иных назначениях, владельцами земель представлены не были.

В настоящее время по всем трём случаям нарушений норм землепользования возбуждены административные производства, в рамках которых, в соответствии с действующим законодательством, землевладельцам будет предоставлена ещё одна возможность представить недостающие документы и тем самым доказать свою невиновность. В целях устранения допущенных нарушений в адрес владельцев земельных участков вынесены предписания о проведении их рекультивации, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Золотой Рог".