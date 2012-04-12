В Приморье обнаружено 4 тонны просроченной рыбопродукции

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. Сотрудниками прокуратуры города Владивостока и Россельхознадзора на одном из крупнейших в Приморском крае морозильных складов обнаружено недопустимое совместное хранение свыше 4 тонн просроченной рыбопродукции с другими видами продуктов морского промысла. Продукция исключена из оборота. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

В ходе проведения мероприятия по выявлению и пресечению случаев хранения и оборота опасной в ветеринарно-санитарном отношении рыбной продукции, сотрудниками прокуратуры города Владивостока и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории ООО «Далькомхолод», это территория Первомайского района г. Владивостока, обнаружено 4,3 тонн рыбной продукции с истёкшими сроками хранения, которая хранилась совместно с другими видами рыбопродукции, срок хранения которых ещё не истёк.

Так, на молоки лососёвых пород рыб и кету сроки хранения истекли в марте 2012 года. Ещё на 10 тонн рыбного фарша из кеты срок хранения истекал на следующий день после проведения этой проверки.

В настоящее время, в соответствии с вынесенным Россельхознадзором предписанием, вся потенциально опасная пищевая продукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. Материалы проверки направлены в прокуратуру города Владивостока для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.