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В колонии Приморья пресечены попытки доставки сотовых телефонов и наркотиков

12 Апреля 2012, 00:06 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 11 апреля, ZRPRESS. Сотрудники ГУФСИН России по Приморскому краю пресекли доставку запрещенных предметов в исправительные учреждения. В течение прошедших суток сотрудниками оперативных служб и отделов безопасности в исправительных колониях № 10 и 29 пресечены попытки доставки 3 сотовых телефонов и 7 пакетов с веществом бурого и белого цвета, предположительно наркотического.

В исправительной колонии №10 во время досмотра посылки, поступившей на имя осуждённой, отбывающей наказание, в пачке с сигаретами было обнаружено и изъято 6 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Материалы для проверки переданы в ОМВД Михайловского района.

В колонии № 29 при приеме следственно-арестованных из ИВС ОМВД Шкотовского района в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, в личных вещах были обнаружены и изъяты 3 сотовых телефона и сверток с веществом бурого цвета со специфическим запахом. Собранные материалы для проверки переданы в ОМВД г. Большой Камень, сообщили «ЗР» в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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