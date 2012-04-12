В колонии Приморья пресечены попытки доставки сотовых телефонов и наркотиков

ПРИМОРЬЕ, 11 апреля, ZRPRESS. Сотрудники ГУФСИН России по Приморскому краю пресекли доставку запрещенных предметов в исправительные учреждения. В течение прошедших суток сотрудниками оперативных служб и отделов безопасности в исправительных колониях № 10 и 29 пресечены попытки доставки 3 сотовых телефонов и 7 пакетов с веществом бурого и белого цвета, предположительно наркотического.

В исправительной колонии №10 во время досмотра посылки, поступившей на имя осуждённой, отбывающей наказание, в пачке с сигаретами было обнаружено и изъято 6 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Материалы для проверки переданы в ОМВД Михайловского района.

В колонии № 29 при приеме следственно-арестованных из ИВС ОМВД Шкотовского района в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, в личных вещах были обнаружены и изъяты 3 сотовых телефона и сверток с веществом бурого цвета со специфическим запахом. Собранные материалы для проверки переданы в ОМВД г. Большой Камень, сообщили «ЗР» в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».