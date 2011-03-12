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Радиационный фон в Приморье в связи с аварийной остановкой АЭС в Японии не повысился

12 Марта 2011, 17:41 | Приморье

Радиационный фон в Приморском крае после разрушительного землетрясения в Японии, вызвавшего аварийные остановки на ряде атомных электростанций (АЭС) страны, остается в пределах нормы, сообщил РИА Новости 12 марта представитель региональной гидрометеослужбы.

Сразу после землетрясения стала поступать информация об аварийных остановках на ряде японских АЭС. На АЭС в Фукусиме из-за произошедшего землетрясения прервалось электроснабжение, нарушилось охлаждение реактора. Уровень радиации на одном из реакторов превысил норму в 1 тысячу раз. На станции объявлена чрезвычайная ситуация.

Роспотребнадзор в связи с аварийной остановкой ряда японских атомных электростанций дал указание территориальным управлениям службы и центрам гигиены и эпидемиологии Дальневосточного региона усилить надзор за радиационной безопасностью населения.

"За прошедшие сутки, по данным мониторинга, радиационный фон в Приморском крае в пределах нормы. Измерения ведутся каждые три часа на всех станциях наблюдения на российском побережье Японского моря", - уточнил собеседник РИА Новости.

По его словам, сейчас в Приморском крае господствуют ветры северного и западного направлений, которые являются своего рода барьерами для воздушных потоков из Японии.

Одно из сильнейших землетрясений за последние годы произошло у побережья японской префектуры Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. Магнитуда составила 8,9. По последним данным, жертвами стихии стали около 388 человек, более 700 человек считаются пропавшими без вести.

Автор: "РИА Новости"
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