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В Приморье изъяты каннабисные наркотики, арсенал оружия и ликвидирован наркопритон
Управлением ФСКН России по Приморскому краю в течение недели проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе ведомства.
Так, сотрудниками Лесозаводского межрайонного отдела управления в селе Чкаловское Спасского района у неработающего местного жителя 1978 года рождения по месту проживания изъято более 42 килограмм марихуаны и свыше 13 килограмм раствора гашишного масла.
Сотрудниками Артемовского межрайонного отдела в селе Городечное Надеждинского района задержан 44-летний местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту его жительства в сарае обнаружена и изъята марихуана. Кроме этого, в его доме изъято охотничье ружьё, 16 тротиловых шашек, 2 запала для ручных гранат и 131 патрон. Установлено, что задержанный является работником Уссурийского военного лесничества Минобороны РФ. В его действиях усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 и ч.1 ст.222.1 УК РФ (приобретение, хранение взрывчатых веществ).
В рамках оперативно-профилактической операции «Территория безопасности» в Уссурийске ликвидирован наркопритон в комнате общежития одного из учебных заведений города, организованный двумя студентами, который посещали, в том числе, и другие учащиеся. В целях документирования преступной деятельности фигурантов сотрудниками Уссурийского межрайонного отдела управления проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств. По результатам медицинского освидетельствования 4 студентов привлечены к административной ответственности за потребление наркотических средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Важно отметить, что активную помощь в ликвидации наркопритона оказала администрация данного учебного заведения.
Буквально вчера вечером на территории Октябрьского района обезврежена группа лиц из 4 человек, у которых изъято 38 килограмм наркотического средства марихуана и 36 килограмм раствора гашишного масла.
Всего же, с начала года управлением ликвидировано 11 наркопритонов, из незаконного оборота изъято более 250 килограмм наркотических средств, из них – марихуаны – более 240 килограмм, героина – 205 грамм, гашишного масла около 2 килограмм, а также 1,5 килограмма наркотиков синтетической группы.
По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждено 175 уголовных дел, изъято 10 единиц огнестрельного оружия, 315 боеприпасов.
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