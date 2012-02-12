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Китайские овощеводы хотели накормить приморцев ГМО
ПРИМОРЬЕ, 12 февраля, ZRPRESS. В Приморье иностранные овощеводы для сельскохозяйственных посадок хотели использовать семена неподтверждённого качества, в том числе и по генно-модифицированным показателям. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении гражданина Китая Тянь Сюли возбуждено дело об административном правонарушении.
При проведении мониторинга расположенных на территории Приморского края тепличных хозяйств специалистами семенного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в районе села Полтавка Октябрьского района выявлено хранение партии нелегальных семян сельскохозяйственных культур.
Так, при осмотре расположенного в полукилометре от окраины села Полтавка полевого стана китайских сельскохозяйственных рабочих и расположенных на нём жилых помещений, проверяющими было обнаружено 3 килограмма семян овощных культур, это помидоры, огурцы, перец и другие виды сельхозкультур. Все обнаруженные семена не имеют документов удостоверяющих их сортовые и посевные качества, в том числе и на генно-модифицированные источники. По предварительным подсчётам, этого количества семян хватило бы на засев более одного гектара сельскохозяйственных земель.
В настоящее время в отношении гражданина КНР Тянь Сюли возбуждено дело об административном правонарушении, все нелегальные семена исключены из оборота.
«Золотой Рог».
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