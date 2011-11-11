Спасатели Дальнего Востока за сутки потушили 3 природных пожара

Спасатели Дальнего Востока за прошедшие сутки потушили три природных пожара из шести, сообщил представитель пресс-службы Дальневосточного центра МЧС России.

По его словам, по состоянию на утро пятницы в Приморском крае полыхали два пожара. Еще один пожар локализован в Еврейской автономной области (ЕАО). Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

"К тушению пожаров привлекались 46 человек и 7 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна", - уточнил он.

Он добавил, что особый противопожарный режим продолжает действовать в 19 районах Приморского края. Жителям запрещается посещать леса и выжигать сухую траву.